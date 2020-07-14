Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkköy'de anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.
Etiketler: Lüleburgaz kırklareliSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:28
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