Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'de alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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