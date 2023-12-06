Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.12.2023 09:38

Kırklareli'nde bir haftada 76 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde bir haftada 76 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım-4 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
10:41
Kapıkule'de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
10:27
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi
10:25
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
10:25
İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
10:26
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ