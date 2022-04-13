Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 81 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 81 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 81 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla ve Ahmetler köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce 3 ayrı bölgelerde yapılan araştırmada yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan bazı kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından darp edildiğini ve Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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