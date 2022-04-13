Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi yurtta barınan öğrencilerle sohbet eden Vali Ayyıldız, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ayyıldız, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun da hazır bulunduğu iftarın ardından Vali Ayyıldız, öğrencilerle bir süre sohbet etti.