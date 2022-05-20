Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli’nde 7 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 7 Afganistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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