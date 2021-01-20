Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 29 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.
Jandarma ekipleri, soğuk hava nedeniyle Demirköy ilçesinin İncesırt köyünde camiye sığınan bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın 29 kişiyi yakaladı.
Demirköy Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddia edilen Ç.K.A. gözaltına alındı.
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