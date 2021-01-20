Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 601 yerleşim yerinin yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 601 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde 400 araç ve 800 personelle 24 saat esasıyla çalışan ekipler, Akçadağ'da 66, Arapgir'de 63, Arguvan'da 49, Battalgazi'de 84, Darende'de 60, Doğanşehir'de 39, Doğanyol'da 11, Hekimhan'da 60, Kale'de 18, Kuluncak'ta 28, Pütürge'de 29, Yazıhan'da 12 ve Yeşilyurt'ta 82 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı.
Etiketler: Kar Yağışı
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