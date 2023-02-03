Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelişen teknolojik imkanları da en verimli şekilde kullanarak meydana gelen olayları tek tek aydınlatıp suçluları adalete teslim etmeye devam ediyor.



Ekipler, yaptıkları 1 aylık çalışmada kişilere karşı 54, mal varlığına karşı 28, topluma karşı 25, millete ve devlete karşı 6 ve takibi gereken suçlar 116 ile kabahat suçları 15 olmak üzere toplam 244 olayın 243’ü aydınlatılırken 1 olaya yönelik soruşturma ve çalışmalar ise devam ediyor.



2023 yılının 1 aylık döneminde yapay zekâ yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 15 hırsızlık olayının 14’ü aydınlatıldı.



Alınan tedbirler neticesinde; evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında 25 azalma sağlandı. Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2023 yılının 1 aylık döneminde toplam 156 şüpheli yakalandı.