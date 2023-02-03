Sulubük köyünde bir küçükbaş işletmesinde çiçek hastalığı görüldüğü belirtildi.

Küçükbaş besleyen vatandaşların, hayvanlarını çiçek hastalığından korumak amacıyla 10 gün ahırdan çıkarmamaları ve hayvanlarını muhtelif hastalıklardan korumak için gerekli tedbirleri almaları istenen açıklamada, uyarıya uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem yapılacağı kaydedildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek ve yeni hayvan teleflerinin önüne geçebilmek için ilçe genelindeki bütün hayvanların aşılanacağı öğrenildi.