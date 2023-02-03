Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suluova'da mevsimin ilk karı yağdı
Amasya'nın Suluova ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçede kar yağışı, üreticileri de sevindirdi.
Belediye ekipleri, karla kaplanan yolların açık tutulması için küreme çalışması yaptı. Ekipler, zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüleri de uyardı.
Etiketler: Amasya
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