Muratpaşa'da 5 ayrı “İşyerinden Hırsızlık” olayı, 1 “İşyerinden Hırsızlığa Teşebbüs, Mala Zarar Verme” olayı, 1 “Açıktan Hırsızlık” olayı, 1 “Açıktan Hırsızlık – Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” olayı ve 1 “Kurumdan Hırsızlık” olayı olmak üzere toplam 8 ayrı olayın şüphelisinin birçok suçtan kaydı bulunan L.B. isimli şahıs olduğu belirlendi.



Olaylarda şüpheliye R.E., A.A., M.S.İ. ve C.Ö. isimli şahısların da yardım ettiği tespit edildi. Yapılan çalışma ile 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarda çalınan 1 adet spiral ve 3 adet spiral başlığı, 3 adet matkap, 1 adet silikon makinesi, 2 adet kaynak makinesi ve 1 adet rutil kaynak elektrodu, 2 adet bilgisayar kasası, 3 adet monitör, 4 adet projeksiyon cihazı, 1 adet ses sistemi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Hakkında işlem yapılan şüphelilerden L.B. ve R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.