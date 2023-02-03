Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 25 yıllık kıraathanede, Erzurum, Erzincan, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas ve Konya'da el emeğiyle üretilen kehribar, ahşap, kuka, Oltu taşı ve gümüş tespihlerin satışı yapılıyor. Kıraathanede kol saatleri ile yüzük ve antika ürünler de alıcı buluyor.

Tespih ustası Turgay Sürmeli, 40 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, kıraathanenin "tespih pazarı" niteliğinde olduğunu söyledi.



Kehribar ve ağaç tespihler ilgi görüyor

Her gün masaların üzerinde ürünlerini teşhir ederek müşterilerini beklediklerini dile getiren Sürmeli, "Herhangi bir mezat yapmıyoruz. Tespihler çeşitli illerde işlenip buraya geliyor. Daha çok kehribar ve ağaç tespihler ilgi görüyor" dedi.

Oltu taşı, kehribar ve gümüş tespihlerin çoğunlukla Erzurum'da yapıldığını ifade eden Sürmeli, Eskişehir'de fazla üretim olmadığını belirtti.





Tespih üretiminde kesim, torna, dizim, dizayn ve aksesuar takımı işlemlerinin bir gün ile bir hafta arasında tamamlandığını kaydeden Sürmeli, "Fiyatlar 50 liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Pahalı tespihler en az 200 yıllık Osmanlı kehribarından yapılıyor" diye konuştu.

Kıraathanenin işletmecisi 71 yaşındaki Fuat Bostancı da Türkiye'nin birçok şehrinde tespih satılan kıraathaneler bulunduğunu belirtti.

İş yerine şehir dışından gelenlerin de olduğunu dile getiren Bostancı, "Bizim arkadaşlarımız da başka şehirlerde misafir oluyor. Her türlü tesbihi burada bulmak mümkün" ifadesini kullandı.