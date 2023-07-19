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Güncel
İHA 19.07.2023 17:53

Kırklareli'nde 2 adet çalıntı motosiklet yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nde 2 adet çalıntı motosiklet yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde Dingiloğlu Parkı önünde şüphe üzerine durdurulan G.A. ve S.S. isimli şahısların kullandıkları motosiklet kontrol edildiğinde Kırklareli merkezden çalıntı olarak arandığı belirlendi.

Ayrıca yolcu koltuğunda oturan S.S. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde `Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet` suçundan arandığı tespit edildi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde ise H.K. isimli şahsın kullandığı plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

İhbar üzerine Millet Bahçesi'nde kontrol edilen S.Ö. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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