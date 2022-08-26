Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni tespit etti.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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