Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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