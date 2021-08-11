Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde T.Ç'ye ait tarlada Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.
Tarlada 105 bin kök Hint keneviri bulunduğu tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibi T.Ç'nin ifadesine başvuruldu.
Hint kenevirlerine el konuldu.
Etiketler: Kırklareli Hint Keneviri Jandarma Genel Komutanlığı
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