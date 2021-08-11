Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor.

Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.