Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Kayseri'de şehirler arası seyahat hizmeti veren otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaların yaşanmaması için otogardan çıkış yapan otobüslerin sürücü ve yolcularına yönelik denetim yaptı.
Yolcular emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.
Şoförler de kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları için uyarıldı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Denetim Trafik Polis Kayseri Emniyet Genel Müdürlüğü
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