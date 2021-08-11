Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaların yaşanmaması için otogardan çıkış yapan otobüslerin sürücü ve yolcularına yönelik denetim yaptı.

Yolcular emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Şoförler de kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları için uyarıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.