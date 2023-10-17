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Güncel
AA 17.10.2023 16:04

Kırklarelili çiftçiler tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

Kırklareli'nde iki çiftçi tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçiler tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Halis Erkorkmaz (68) ile Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

Erkorkmaz, tarlasına giden ikili traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçiler tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

Çiftçilerin çalışması dron ile görüntülendi.

Tunçkol,Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kırklarelili çiftçiler tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini ifade eden Tunçkol, "Bugün tarlaya Cumhuriyet 100 yaşında yazdık. Bunu gururla yaptık, çünkü bizim damarlarımızda taşıdığımız kan bize bunu hükmediyor." dedi.

Bu ülkenin büyük zorluklarla kurulduğunu vurgulayan Tunçkol, ülkeleri için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını belirtti.

Erkorkmaz da farklı bir etkinlik yaparak Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını ifade etti.

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