Van'daki okullara ve spor kulüplerine malzeme desteği

Van İpekyolu Gençlik Stadı'nda düzenlenen törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki spor kulüplerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Sporu çok sevdiğini ve spora destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Balcı, kentte başlattıkları "Spor Van" projesiyle her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması ya da iyi bir izleyicisi olmasını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Geçen yıldan bu yana okullara, spor kulüplerine 50 milyon liralık spor malzemesi desteğinde bulunduklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Bu malzemelerin okullarla, öğrencilerle buluşması çok önemlidir. Van'a sporcu fabrikası inşa ediyoruz. Orada çocuklarımız, gençlerimiz spor yapacaklar. 12 yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. 22 kapalı spor salonumuz, butik dediğimiz spor salonu inşaatımız devam ediyor. İnşallah onları da bitireceğiz. 250 tane de voleybol, basketbol sahasını, okul bahçelerine kurduk. Sporu sevmek, öğrencileri sevmek, onların geleceğine inanmak, hayallerine destek vermek, bu hayallerini gerçekleştirmek için faaliyetler icra etmek önemli bir iştir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda spor altyapısına verdiğimiz destekler sayesinde Van'ımızın yavruları, sporla uğraşan çocuklarımız sporun her alanında büyük başarılara imza atacak."

"4 milyon lira destek vermiş olacağız"

Amatör spor kulüplerine geçen yıl 2 milyon lira destek verdiklerini anımsatan Balcı, "Bu sene de Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla tam 4 milyon lira destek vermiş olacağız. Desteğimiz bir kereye mahsus değil her zaman sporun, sporcunun, spor yapan öğrencilerin, gençlerin ve onlara destek veren antrenörlerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin yanındayız." dedi.

Daha sonra spor kulüplerine yapılan yardımın temsili çekini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Van Temsilcisi Ramazan Kıvanç'a teslim eden Balcı, sporcuların gösterilerini izledi.