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Güncel
İHA 17.10.2023 14:41

Piknik sofrasına misafir olmak isteyen boz ayıları sopalarla kovaladılar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında piknik yapmak isteyen aile, sofralarına misafir olmak isteyen boz ayıları sopalarla kovaladı.

Piknik sofrasına misafir olmak isteyen boz ayıları sopalarla kovaladılar

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Biyoçeşitliliğiyle ve sonbahar aylarında doğa güzelliği ile dikkat çeken bölge, boz ayılara da ev sahipliği yapıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi bünyesinde “Mükemmeliyet Ödülü” alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, son dönemde burada yaşayan ayılarla da gündemdeki yerini koruyor. Kalderayı ziyaret eden doğaseverler ve piknikçiler, ayılarla karşılaşmaları sonucu büyük sürpriz yaşadı.

Akşam saatlerinde piknik yapmak için Nemrut’a giden aile, boz ayılarla karşılaşmanın heyecanını yaşadı. Piknik yapmak isteyen aile bütün hazırlıklarını yaparak Nemrut’a gitti. Kendilerine uygun piknik yeri bulan aile hesapta olmayan ayılarla karşılaşınca paniğe kapıldılar.

Karşılaştıkları boz ayılar ile heyecanlı dakikalar yaşayan aile fertleri etraftan buldukları sopalarla ayıları kovalamaya başladılar.Ayıları kendi imkanları ile uzaklaştıran aile fertleri, daha sonra kendilerini güvende hissederek pikniklerine kaldıkları yerden devam etti.

Doğa ve uzay gözlemleri yapan Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü yakınlarında yaşayan ve vatandaşların elleriyle beslediği görüntülerle gündeme gelen ayılarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Önen, “Bazı ziyaretçiler burada piknik yapmakta, mangal yakmakta ve ayıları beslemeye çalışmaktadır. Böylece ayılar kokunun etkisi ve çevreye atılan çöplerden dolayı daha çok görünür oldu. İnsanların ayılarla karşı karşıya gelmesi ölüm ya da yaralanma riski oluşturabilmektedir. Daha öncesinden de pek çok defa saldırılara tanık olduk. Biliyoruz ki bu tür doğal ortamlar bu canlılar için makul bir ortamdır. İnsanlarla bu canlıların bir arada olması bir tehlike oluşturabiliyor. Yakın zamanda da şehir dışından gelen bu aile, ortamdaki ayı sürüsünden habersiz piknik yaparken çaresiz kaldıklarına tanık olduk. Doğasever arkadaşım Mustafa Uçak ile birlikte ayılara karşı panik havasında olan bu aileye karşı gerekli telkinlerde bulunduk. Çok şükür herhangi bir ciddi durum yaşanmadan ayılar ve piknikçiler bölgeden ayrıldı” dedi.

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