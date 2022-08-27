Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailelerini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Ekici, şehit Yasin Dere ile Hamdi Kiracı'nın ailelerini ziyaret edip, isteklerini dinledi.
Vatan topraklarının şehit ve gazilerin üstün mücadelelileri ile kazanıldığını belirten Ekici, bu nedenle şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade etti.
Ziyarette Lüleburgaz Kaymakam Vekili Şenol Levent Elmacıoğlu da hazır bulundu.
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