Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasmı zannetti 3 polisi tüfekle yaraladı
[Fotograf: DHA]
Adana'da bir gözaltı işlemi sırasında sivil polis ekibine tüfekle ateş açıp 3 polisi yaralayan şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos'ta Narlıca Mahallesi Mehmet Özel Caddesi'ndeki uyuşturucu denetimi sırasında 3 polis memurunun tüfekle yaralanmasıyla ilgili kimlikleri belirlenen zanlılar T.G, M.K. ve K.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Ağustos'taki denetimde hakkında yakalama kararı bulunan T.G'yi gözaltına almak istemiş, polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralanmıştı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma
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