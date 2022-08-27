İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde bazı kişilerin tütün sarımı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler evde yaptıkları aramada 21 bin 760 dolu makaron, 20 bin 800 boş makaron, 2 sigara dolum makinesi ve 3 komprasör ele geçirdi.

Adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.