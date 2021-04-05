Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafikte yoğunluk oluştu
[Fotoğraf: AA]
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda, Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'de kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.
Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek, trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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