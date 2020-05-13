Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Başkan Saygılı da Hasan Ali Yücel İlkokulu bahçesinde oynayan çocukların yanına giderek, çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Başkan Saygılı, çocukların evlerde çok sıkıldığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla bugün kısa süre de olsa dışarıda olduklarını söyledi.

Saygılı, "Biz de bugün çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek için onlarla bir araya geldik. Bizim onlardan isteğimiz EBA TV'den eğitimlerine devam etmeleri. İnşallah bugünler gelip geçecek. Kısa bir zaman sonra bunları atlatacağız ve eski günlerimize döneceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızla daha ileriye gitmek bize de nasip olacak." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ecrin Arslan da "Bu süreçte başkanımızdan sosyal medya üzerinden oyuncak getirmesini istedim. O da bizi kırmadı ve getirdi. Çok mutluyum." dedi.