Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakaladı.

Çamçukur Mahallesi'nde bir evin bahçe çit tellerinin hurdacı tarafından çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.

Jandarmayı gören şüpheliler N.Ö. (17) ve M.Ö. (16) kamyoneti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 6300 lira, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 784 lira ve küçük yaşta ehliyetsiz kamyonet kullanan N.Ö'ye ve araç ruhsat sahibi E.Ö'ye 5366 lira idari para cezaları kesildi.