Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 175 kök Hint kenviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanılurfa'nın Suruç ilçesinde 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yönlü mahallesi kırsalında bir arazinin içerisine yapılmış küçük bir serada Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda 173 kök Hint keneviri tespit edildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.A'nın evinde yapılan aramada ise çatı katında ekili halde 2 kök Hint keneviri buldu.
Ele geçirilen 175 kök Hint keneviri imha edildi.
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