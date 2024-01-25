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Güncel
AA 25.01.2024 14:44

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem başlattı.

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18- 24 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmeyle ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 210 vatandaş bilgilendirildi.

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