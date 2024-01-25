Duman 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.01.2024 14:39

Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde yoldan çıkarak tarlaya uçan ve ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil sürücüsü M.U., Muğla istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir aracın önüne kırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araca çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan M.U., D.Ö. ve A.B. isimli 3 kişi ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Şehit ailesini yalnız bırakmadılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11,7 trilyon lira oldu
14:50
Perge Antik Kenti’ne ziyaretçi sayısı arttı
14:52
Ukrayna: Rusya ile doğal gaz transit anlaşması 2024 sonrası için uzatılmayacak
14:41
Türkiye'de gümrük kapılarındaki yenileme çalışmaları tamamlandı
14:40
10 katlı binadan düşerken fileye takıldı
14:32
DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi
Başkentte Kore şehitleri anıldı
Başkentte Kore şehitleri anıldı
FOTO FOKUS
ABD üssünü dev dalgalar vurdu
ABD üssünü dev dalgalar vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ