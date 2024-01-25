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Güncel
İHA 25.01.2024 14:02

Kapem’de 57. dönem kursları için kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi iş birliği protokolü çerçevesinde, MEB onaylı sertifikalı imkânı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi’nde 57. dönem kurs kayıtları başladı.

Kapem’de 57. dönem kursları için kayıtlar başladı

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağı’nda bulunan KAPEM’de, 57. dönem kursları Şubat ayında başlıyor.

Başta gençler olmak üzere Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri merkezde, bu dönemde İngilizce Seviye A1, Almanca Seviye A1, Fransızca Seviye A1, Japonca Seviye A1, İngilizce Seviye A2, Almanca Seviye A2, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü ve Türk İşaret Dili kursları açılacak.

Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Kontenjanlarla sınırlı kurslara katılmak isteyenler, 10 Şubat 2024 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

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