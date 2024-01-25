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Güncel
AA 25.01.2024 13:55

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, ruhsatsız otomatik tüfek, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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