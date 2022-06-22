Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı.
Kent merkezinde ikindi vakti başlayan sağanağın ardından Etiler ve Osmangazi mahallelerinde sel meydana geldi.
Sel nedeniyle bazı ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı.
Sağanak, vatandaşların cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.
Vatandaşlardan Memiş Karartı, evde oturdukları sırada aniden şiddetli yağışın başladığını söyledi.
Dereden gelen sel sularının evlere zarar verdiğini, bahçeleri su bastığını aktaran Memiş, bazı bahçelerin istinat duvarlarının da yıkıldığını dile getirdi.
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