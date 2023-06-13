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Güncel
İHA 13.06.2023 22:43

Kırıkkale'de sağanak sele dönüştü: Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

Kırıkkale'de kuvvetli yağışın sele dönüşmesiyle dereden taşan sular tarım arazilerine zarar verdi.

Kırıkkale'de sağanak sele dönüştü: Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

Kırıkkale'de akşam saatlerinde yağan yağış, kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez ilçeye bağlı Ulaş ve Pazarcık köylerine yağan kuvvetli yağış dereleri taşırdı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, derenin de taşmasıyla Alparslan Türkeş Bulvarı'nı kapladı. Bir süre sonra sel sularının çekilmesiyle bulvar yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Kırıkkale'de sağanak sele dönüştü: Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü



"Köprülerin altını tıkadı dal parçaları ve kütükler"

Bölgede yaşayan Yakup Güreşen, "Pazarcık köyü tarafına yağdı bizim Ulaş köyü tarafında yok. Yukarı tarafa yağan çok şiddetli dolu sel, dere tarafı bu tarata olduğu için bizim buraları bastı. Köprülerin altını tıkadı dal parçaları ve kütükler. Sebze bahçeleri zarar gördü. Yukarı tarafta da ekin tarlalarında zarar var" dedi.

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