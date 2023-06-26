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Güncel
DHA 26.06.2023 03:54

Kırıkkale’de otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili kavşağında, Erkan K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Murat D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Erkan K. ile birlikte Buket D., Büşra D., Sevim K., Sıla G., Enes Kazım K. ve Bengisu K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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