Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda seyreden M.K. idaresindeki otomobil, Keskin Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki S.Ö. ve M.Ö., ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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