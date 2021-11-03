İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kente kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda kargoyla gönderilen çöp kovasına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Olayla ilgili alıcı M.K. ve gönderici C.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde ise 2 tabanca ve şarjörler ile 35 mermi ele geçirildi.