Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 240 metrekare alana kurulu Engelsiz Çocukevi'nde eğitim, dinlenme, oyun ve uyku odaları ile yemek salonu bulunduğu belirtildi.

Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verilen merkezde çocukların okul ve eğitim durumlarına göre özel programlar hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Hem çocuklara hem de ailelerine yönelik gelişimsel danışmanlık hizmetleri, 0-4 yaş küçük adımlar destek eğitimi, 4-7 yaş erken çocukluk eğitimleri, 7-14 yaş çocukluk dönemi eğitimleri, engellilik ve aile danışmanlığı ve sosyal aktiviteler gibi birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Engelsiz Çocukevi, çocuklara gönüllerince vakit geçirme imkanı sunarken ailelerin de yaşamını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, insana yatırım konusunu slogan olmaktan çıkartıp eyleme dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gönül belediyeciliği kavramını eyleme dönüştürdük ve gönül belediyeciliğinde Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Toplumun her kesimine hitap eden projeler yapıyoruz. Bunlardan biri de Engelsiz Çocukevi projesi. Buraya gelen çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de verilen eğitimlerle farklı beceriler kazanıyor. 4-14 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı gelişme gösteren çocuklarımız burada oyun oynuyor, hoşça vakit geçiriyor. Uzmanlarımız ve özel eğitim öğretmenlerimiz gözetiminde oluyorlar. Ailelere biraz mola verdirmiş oluyoruz." açıklamasında bulundu.