İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaynak kitaplar Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve görevliler tarafından okullarda öğrencilere teslim edildi.

Telefoncu, öğrencilerin haziran ayında girecekleri sınavlarda daha başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için devasa içeriklere sahip kaynak eserleri kent genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin ders kitaplarındaki konuları daha da zenginleştirme adına bu kaynaklardan da istifade edeceklerini aktaran Telefoncu, şunları kaydetti:

"Bakanlığın her ay düzenli olarak farklı kademelere yönelik yardımcı kaynak eserleri yayımlamaya devam edecek. MEB, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprak testleri, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynağı her ay düzenli yayımlamaya devam ediyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu kapsamda şu ana kadar milyonlarca yardımcı kaynak eseri öğrencilerle buluşturdu."