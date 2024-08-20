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Güncel
AA 20.08.2024 18:31

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırıkkale Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kırıkkale kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki kontrol noktasında Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmekte olan ticari taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan A.D'nin durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve altın ele geçirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede A.D'nin Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak Z.A'nın evinden döviz ve altın aldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ele geçirilen para ve altınların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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