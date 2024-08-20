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Güncel
AA 20.08.2024 17:52

Hataylı depremzede çocuğun maç izleme hayali gerçek oldu

Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük'ün, Hatayspor maçını izleme hayali gerçekleştirildi.

Hataylı depremzede çocuğun maç izleme hayali gerçek oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e mesaj atan Doruk, Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini iletti.

Doruk Küçük'ün mesajını karşılıksız bırakmayan Öntürk'ün talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, çocuğu ve ailesini Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçına davet etti.

Mücadeleyi locadan takip eden Doruk, 1-1 berabere biten maçın sonunda Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve futbolcularla görüştü, formasını imzalattı.

Doruk Küçük, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile yetkililere teşekkür etti.

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