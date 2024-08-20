Balıkesir'de iki kız kardeşin açtığı kahvehane sadece kadınlara hizmet veriyor

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç, deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor.

İşletmeci kız kardeşlerin yanı sıra 3 kadının çalıştığı kahvehaneye erkekler, sadece eşleri içerideyken girebiliyor.

Nazlı Şimşek, yaklaşık 3 aydır hizmet verdikleri kahvehane sayesinde güzel arkadaşlıklar edindiklerini söyledi.

Çevre sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Şimşek, "Güzel ablalarımız var bize destek olan. Kışın da devam ettireceğiz. Daha güzel etkinlikler, aktiviteler düşünüyoruz" dedi.

Şimşek, kadınlara özel kahvehane açma fikrinin, kadınlara kendilerini daha rahat hissettirme düşüncesinden çıktığını anlattı.

Erkeklerin her alanda daha özgür olabildiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Kadınlara da daha fazla özgürlük verilsin istiyoruz. Tabii ki hepsi erkekler kahvehanesine ya da bir kafeye gidebilirler ama burada kendilerini daha rahat hissedebilirler. Bizimle beraber mutfağa girebiliyorlar, birlikte bir şeyler yapabiliyoruz. Herkes daha anlayışlı, daha samimi, daha rahat. Çeşitli sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Meditasyon çalışmaları oluyor. Bunun haricinde bazı akşamlar kadınlar matinesi yapıyoruz, eğleniyoruz, göbek atıyoruz, halay çekiyoruz. Sadece okey ya da kağıt oynanmıyor. Beraber müzik koroları olabiliyor, canlı müzikler de ara ara yapıyoruz."

Kahvehane açmaya karar verdikleri gün dükkan kiraladılar

Arzu Kılıç da kahvehane açmaya bir kafede otururken arkadaş sohbetinde karar verdiklerini, aynı gün bu iş yerini kiraladıklarını ifade etti.

İlçede Ören Meydanı'ndaki kanatlı at Pegasus Heykeli'nden hareketle iş yerinin adını "Pegasüslü Kadınlar Kahvesi" olarak belirlediklerini belirten Kılıç, bu ayın sonunda kadınlar festivali düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Müşterilerden Jale Saygan, bu iş yerini sadece kahvehane olarak adlandırmadıklarını, kadınların buluştuğu, paylaşımlar yaptığı, ortam çalışmalara katıldığı bir yer olduğunu belirtti.

Gaye Öztekin ise kahvehanenin ilçede kadınların oyun oynayabileceği, sosyalleşebileceği bir alan olduğunu dile getirerek, "Tebrik ediyorum. Tüm ihtiyacımızı da gideriler. Çok temiz, pırıl pırıl çok kaliteli, çok elit bir yer aynı zamanda. Günlerimizi, toplantılarımızı, her şeyimizi burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serap Yaşar, kadınlara özel bir kahvehane açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz çok mutluyuz, özgürüz. Burası bir kahvehaneden ziyade aynı ortama, evimiz gibi geliyoruz buraya. İstediğimiz şekilde yiyoruz içiyoruz, oynuyoruz, göbek atıyoruz, şarkı söyleyerek deşarj olup öyle gidiyoruz evimize. Mükemmel bir yer, işletmecileri mükemmel. Önemli olan da bu zaten. Güler yüzlü işletmecisi varsa kazanmış demektir."

Özlem Baydemir Boy da kahvehanede keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

İstanbul'dan tatile gelen Meltem Kaya, kahvehanenin ortamını beğendiğini, işletmecileriyle mutfağa girip bir şeyler yapabildiklerini anlattı.