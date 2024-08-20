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Güncel
AA 20.08.2024 17:10

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar sanat ve bilim sergisi açtı

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar sanat ve bilim sergisi açtı

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki dezavantajlı bireyler ve koruma altındaki çocuklar, "Umudun Renkleri" sergisi hazırladı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki serginin açılışında, İl Müdürü Hasan Yakut, serginin önemine değinerek eserlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum amirleri ve çocuklar açılış kurdelesini kesti.

Özdemir ve beraberindekiler, meydanda sergilenen eserleri inceleyerek, çalışmaları yapan çocuklarla sohbet etti.

Sergide, devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireylerin hazırladığı el sanatları, robotik kodlama projeleri ile sanatsal ve bilimsel çalışmalar yer aldı.

Ayrıca, festival boyunca devam edecek olan sergide ziyaretçiler, çömlek yapımı, ebru sanatı, bardak üzerine tasarım baskı ve ahşap yakma gibi çeşitli atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak.

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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sergi
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