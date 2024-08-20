Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.08.2024 16:42

TMO Ordu'da fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı.

TMO Ordu'da fındık alımlarına başladı

Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, bugün itibarıyla TMO'ya ürünlerini getirmeye başladı.

TMO'nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki deposuna gelen üreticiler, ürünlerini yetkililere teslim ediyor.

Görevliler tarafından gerekli kontrollerin sağlandığı fındık çuvalları, daha sonra depoya konuluyor.

TMO, önceden randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132, levant kalitenin 130, sivri fındığın ise 125 liradan alıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gazetecilere, TMO'nun Ordu'da fındık alımlarına Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde aynı anda başladığını belirterek, ilerleyen süreçte ofisin il genelinde 12 noktada fındık alımı yapacağını söyledi.

TMO'yu oldukça önemsediklerini ifade eden Soydan, "TMO'yu son yıllarda fındık için müdahale eden bir garantör olarak görüyoruz. Üreticiler de TMO'ya bu açıdan bakıyor. Üreticiler ürünlerini rahatlıkla TMO'ya getirebilir. Serbest piyasaya göre TMO üreticiye kazandırıyor" dedi.

Soydan, TMO'nun kabuklu fındığı alım esaslarını daha önce belirleyip kamuoyuna duyurduğuna işaret ederek, üreticilerin bu alım esaslarına dikkat etmesini istedi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da sürecin üreticilere ve devlete hayırlar getirmesini diledi.

TMO'nun 12 Ağustos'ta randevu sistemini açtığını anımsatan Akça, o tarihten bu yana 3 bin tona yakın ürün için randevu alındığını, bu miktarın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Mesudiye ilçesinden 500 kilogram fındık getiren üretici Ali Demir ise TMO'ya fındık verdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, TMO yetkililerine teşekkür etti.

ETİKETLER
Fındık Ordu
Sıradaki Haber
Mersin'de lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
17:11
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
17:16
Yıldız Sarayı 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı
16:58
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü
16:53
Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
FOTO FOKUS
TRT Haber alev savaşçılarının mesaisini görüntüledi
TRT Haber alev savaşçılarının mesaisini görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ