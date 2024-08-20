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Güncel
AA 20.08.2024 16:30

Sinop'ta "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop'ta "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı yapıldı

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, koruyucu aile modelinin devlet bakımındaki çocukların aile ortamına yerleştirilmesini sağladığını söyledi.

Bu konunun devletin her kademesi için çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Koruyucu aile kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda aile temelli, aile odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın bütün destekleri de aile odaklı oluyor. Koruyucu aile ilçemizde de var. İnşallah bu sunumdan sonra artarak devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birliği Sosyal Hizmet Uzmanı Nida Şahin ise model hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılara, koruyucu aile olma koşulları, çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi, olumlu rapor verildiğinde aileyle sözleşme imzalanması, koruyucu ailenin yükümlülükleri ve izlenmesi gibi konularda bilgi aktarıldı.

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