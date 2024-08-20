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Güncel
AA 20.08.2024 15:56

Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölüne giren 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş yaşamını yitirdi

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde Güvercinlik Barajı'na giren S.K. (5) ve H.K. (7), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Torunlarının çırpındığını fark eden babaanne T.K, hızla suya girerek çocukları kurtarmaya çalıştı.

Çocuklar gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.K, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suya giren dalgıçlar, iki kardeşin cansız bedenlerini barajdan çıkardı.

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