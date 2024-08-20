Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş yaşamını yitirdi

Suya giren dalgıçlar, iki kardeşin cansız bedenlerini barajdan çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.K, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklar gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Torunlarının çırpındığını fark eden babaanne T.K, hızla suya girerek çocukları kurtarmaya çalıştı.

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde Güvercinlik Barajı'na giren S.K. (5) ve H.K. (7), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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