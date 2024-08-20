Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.08.2024 17:09

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 214,14 gram uyuşturucu madde, 0,39 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Kırşehir'de inşaatı devam eden kurum binaları incelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Kırklareli için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı
18:55
Orman yangınına giden arazöz otomobille çarpıştı: 3 yaralı
19:05
86 yaşında hayalinin peşinden gitti: 3 ayda okuma yazma öğrendi
18:21
İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altında
17:51
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
FOTO FOKUS
Aydın'da alevlerin ortasında canhıraş mücadele...
Aydın'da alevlerin ortasında canhıraş mücadele...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ