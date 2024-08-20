Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 214,14 gram uyuşturucu madde, 0,39 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.