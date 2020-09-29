Kırıkkale'de alınan bilgiye göre, Halil Çelebi idaresindeki 42 CYA 77 plakalı otomobil ile Hacı Şahin'in kullandığı 71 EV 012 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hurdalık Kavşağı'da çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Ayşe, Ahmet, Salih ve Ayşe Düzenli yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.