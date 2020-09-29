Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarihi Tunca Köprüsü onarılıyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü'nde tadilat çalışması başlatıldı.
Karayolları ekipleri, köprünün zaman içinde deforme olan taşlarını ve onarım gereken kısımlarını bakıma aldı.
Çalışma dolayısıyla köprüdeki araç ve yaya trafiği kontrollü sağlanıyor.
Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan, mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri tarihi köprü, 10 gözlü olup uzunluğu 140, genişliği 7 metredir.
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